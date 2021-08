Nix mit ruhiger Kugel: Recken arbeiten an "Kämpferabwehr" - nun wird getestet 

Am Freitag endete für die Handballer des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf das Kurztrainingslager in der Sportschule Barsinghausen. „Wir haben den Fokus auf die Defensive und das Tempospiel gelegt, und das war erfolgreich“, so Prokop. Am Samstag testen die Recken beim VfL Gummersbach (18.30 Uhr) und am Sonntag bei Bayer Dormagen (14 Uhr). Anschließend ist anderthalb Tage trainingsfrei.

Besonders aggressiv und in der Abwehr variabel, auf diesen Weg bringt Christian Prokop die Recken. „Wir wollen eine Kämpferabwehr, die sich so die Bälle erobert. Daran haben wir sehr intensiv gearbeitet“, sagt der neue Cheftrainer.

Sie haben alles andere als eine ruhige Kugel geschoben, die Profis der Recken. Aber an einem Abend zumindest schoben sie entspannt Kugeln. Beim internen Bowlingturnier in Viererteams entschied das Team des Betreuerstabs mit Sportchef Sven-Sören Christophersen ein Spiel für sich. „Es ist wichtig, dass wir neben der harten Arbeit auf dem Parkett auch etwas Abwechslung haben“, so Prokop, „aber die Stimmung ist gut. Es sind coole Jungs, einer hat immer einen Spruch auf den Lippen.“

Edvardsson gibt seinen Einstand

Der neue Kreisläufer Bastian Roscheck hat gegen den TuS Vinnhorst bereits ein Testspiel für die Recken gemacht. Nun ist auch der Schwede Jonathan Edvardsson erstmals gefragt in Gummersbach und Dormagen. Der 23-jährige Spielmacher hat bisher einen recht guten Eindruck ge­macht. Bei einer Floorball-Einheit in Barsinghausen warf er sich in bester Eishockeymanier in einen Schuss, der elffache Auswahlspieler (er warf bisher drei Tore für Schweden) gilt als zweikampfstark.

„Er ist ein athletischer Typ und darüber hinaus in allen Mannschaftsteilen interessiert, Jonathan will lernen und sich integrieren“, lobt ihn Prokop. Edvardsson wird an diesem Wochenende besonders im Blickpunkt stehen. Veit Mävers und Filip Kuzmanovski unterstützen ihn, beide spielen ebenfalls in der Rückraummitte.

In der Abwehr will sich Prokop nicht festlegen. Er hat mehrere Varianten probieren lassen. „Wie das dann aussieht in unserer offensiven Ausrichtung, da müssen und werden wir flexibel sein“, betont Prokop und fügt hinzu: „In den beiden Tests werden wir das versuchen und wollen unsere taktisches System festigen.“ Angeschlagen ist nur Linkshänder Nejc Cehte aufgrund einer leicht entzündeten Schürfwunde am Knie. Er dürfte jedoch in beiden Tests spielen.