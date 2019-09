Halbes Dutzend voll: Die Recken feiern in Stuttgart sechsten Sieg und Startrekord

Damit schufen die Recken die besten Voraussetzungen für das Gipfeltreffen gegen Meister SG Flensburg am nächsten Donnerstag in der Tui-Arena (19 Uhr). Es wird zugleich die erste echte Bewährungsprobe für die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega werden, die trotz des klaren Resultates nicht frei von Schwächen agierte. Überragend agierte vor allem in der ersten Halbzeit Domenico Ebner im Recken-Tor, bester Werfer war Kapitän Fabian Böhm (sieben Tore).

Die TSV Hannover-Burgdorf hat den Rekord. Mit 28:23 (15:9) beim TVB Stuttgart gewannen die Recken auch ihr sechstes Saisonspiel in der Bundesliga. Vor zwei Jahren waren den Hannoveranern fünf Auftaktsiege in Folge gelungen, der bis Donnerstag beste Ligastart.

Beide Mannschaften fanden ausgesprochen zäh in die Begegnung – möglicherweise trug dazu auch eine Wischunterbrechung schon nach einer Minute bei. Rückstände von der Einlaufshow befanden sich noch auf dem Parkett, die die Akteure nicht in den Rhythmus kommen ließen. Nach zehn Minuten waren gerade vier Tore erzielt worden. Drei hatten die Gäste aus Hannover geworfen, Ortegas Recken hatten ihren Vorteil in dieser Phase vor allem ihrer Nummer 1 zu verdanken.

Am Kreis nicht immer auf dem Posten

Ebner war im Tor der TSV nichts von einem bakteriellen Infekt anzumerken, der ihn am Mittwoch erwischt und kurzfristig seinen Einsatz gefährdet hatte. Der Neuzugang aus Bietigheim wehrte in seiner früheren sportlichen Heimat knapp zwei Drittel der Stuttgarter Würfe ab. Ebners Vorderleute am Kreis waren nicht immer auf dem Posten, deshalb forderte Trainer Carlos Ortega in einer Auszeit kurz vor der Halbzeit: „Spielt so, wie wir es eingeübt haben.“

So konnten es die Hannoveraner verschmerzen, dass sie im Gegensatz zu den vorangegangenen Partien in der Offensive nur zeitweise glänzten und diverse Chancen nicht verwerteten. Das lag auch an Ebners Pendant Johannes Bitter, der Routinier hielt für sein Team den Rückstand lange in Grenzen.