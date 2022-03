Nach Gerbl-Verpflichtung: Größter Recken-Umbruch seit vielen Jahren abgeschlossen

Er tauscht den wilden Rheinfall gegen die gemütliche Leine: Rechtsaußen Maximilian Gerbl (26) wechselt von den Kadetten Schaffhausen zur TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken nutzten am Dienstag die Länderspielpause, um die letzte Kaderpersonalie für die kommende Saison zu vermelden. Der Schweizer Nationalspieler erhält bei der TSV einen Einjahresvertrag. Er ist der Ersatz für Jannes Krone, der zum HSC 2000 Coburg in die zweite Liga wechselt.

„Hallo, liebe Recken-Familie. Ich freue mich, das nächste Jahr mit euch in Angriff zu nehmen“, verkündete der 26-Jährige in einer kleinen Videobotschaft in den sozialen Medien der TSV. Gerbl spielt aktuell seine fünfte Saison bei den Kadetten. In jungen Jahren durchlief er die Akademie der Füchse Berlin und ging 2016 zum RTV 1879 Basel zurück in seinen Geburtsort.

Bei den Recken trifft er auf einen alten Bekannten: den gebürtigen Freiburger Domenico Ebner. Den Torwart kennt Gerbl „bereits gut aus alten Zeiten bei der südbadischen Landesauswahl. Der Kontakt ist nie abgebrochen.“ Mit dem Schritt in die deutsche Bundesliga erfüllt sich für Gerbl nun ein „Kindheitstraum“, wie die Kadetten zum Abschied des 42-fachen Schweizer Nationalspieler auf ihrer Homepage schreiben.

Böhm zieht es offenbar in die Schweiz

Die Recken freuen sich, dass sie das letzte Puzzleteil gefunden haben. Neben den Vertragsverlängerungen mit Ebner, Linksaußen Hannes Feise und Kreisläufer Ilija Brozovic hatten sich die Recken mit Branko Vujovic und Renars Uscins für den rechten Rückraum verstärkt. Außerdem kommen im Sommer Steinhauser, Marian Michalczik für den linken Rückraum und Torwart Dario Quenstedt.

Neben Hansen und Krone gehen Ivan Martinovic (Melsungen), Urban Lesjak (Bitola), Nejc Cehte (Ziel unbekannt) und Fabian Böhm. Der scheidende Kapitän steht vor einem Wechsel in die Schweiz. Zu den Kadetten Schaffhausen und Ex-Recke Martin Ziemer? Ein noch heißerer Kandidat ist offenbar HC Kriens-Luzern, der schon Johann Koch von den Füchsen und Löwen-Star Andy Schmid verpflichtet hat. „Auf jeden Fall eine Option, die mich reizt“, sagt Böhm im Handball-Podcast „Kreis Ab“. Luzern ist „ein Klub, der Interesse hat und mit dem ich mich auseinandergesetzt habe“, so Böhm, der eine Entscheidung in den „nächsten zehn Tagen“ erwartet.