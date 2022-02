... und das war's noch nicht: Großer Umbruch bei den Recken - schon fünf Neue!

Dario Quenstedt: Der Torwart von Rekordmeister Kiel war Mitte November die erste Verpflichtung, die die Recken präsentierten. Sein Vertrag beim THW wurde nicht verlängert, die Recken schlugen beim verfügbaren Ex-Nationaltorhüter Quenstedt (32) zu. Folge: Einer aus dem vorhandenen Duo muss gehen. Die Recken entschieden sich für den Verbleib von Domenico Ebner. Urban Lesjak verlässt Hannover im Sommer. Er wechselt nach Bitola (Montenegro). Quenstedt bekommt bei der TSV einen Vertrag bis 2024.

Branko Vujovic: Der Linkshänder soll im rechten Rückraum Ivan Martinovic ersetzen, dessen Wechsel zur MT Melsungen im Sommer lange feststand. Vujovic wurde im Dezember präsentiert, der Montenegriner kommt vom polnischen Champions-League-Klub Kielce – Vertrag bis 2025. Der 23-Jährige spielte bei der EM groß auf und zeigte sein Potenzial.

Marius Steinhauser: Kurz vor Weihnachten machten die Recken den Wechsel des Rechtsaußen von der SG Flensburg-Handewitt perfekt. Weil Johan Hansen im Sommer zum Vizemeister geht, brauchte die TSV Ersatz – und fand sie beim selben Verein. Der 29-Jährige war hinter Klublegende Lasse Svan über Jahre die (verlässliche) Nummer zwei. Da ihm nun Hansen vor die Nase gesetzt wurde, entschied er sich für einen Wechsel nach Hannover, wo er die Nummer eins auf der Außenbahn sein kann – Vertrag bis 2024. Hannovers Nummer zwei, Jannes Krone, kämpft noch um eine Verlängerung. Sein Vertrag läuft aus.

Marian Michalczik: Anfang dieser Woche gaben die Recken die Verpflichtung des Rückraumspielers aus Berlin bekannt. Sie statten den 25-Jährigen ab Sommer mit einem Vertrag bis 2025 aus. Der aktuell noch verletzte Michalczik war mit seiner Rolle in der Hauptstadt unzufrieden und verspricht sich in Hannover unter Trainer Christian Prokop, den er von der Nationalmannschaft kennt, mehr Spielanteile und Verantwortung. Er spielt überwiegend im linken Rückraum, kann aber in der Mitte agieren. Er ist der Ersatz für Kapitän Fabian Böhm, von dem sich die Recken am Ende der Saison einvernehmlich trennen. Böhms neuer Verein ist noch unbekannt.