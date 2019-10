Urban Lesjak in Top-Form: Wird der Recken-Keeper heute zum Löwenbändiger?

Die Harmonie zwischen den Pfosten

Dazu kommt die gute Kommunikation mit Ebner. Lesjak und der 25-Jährige verstehen sich prächtig. „Wir sprechen viel miteinander, nicht nur über Handball. Wir haben also nicht nur eine professionelle Verbindung, sondern auch eine freundschaftliche“, er­klärt Lesjak.

Natürlich will jeder so viel wie möglich spielen, sie sehen sich aber nicht als Konkurrenten. „Wir helfen und unterstützen uns ge­gen­sei­tig, egal, wer spielt. Wenn der eine mal auf der Bank sitzt, hat er so trotzdem ein gutes Gefühl“, sagt Lesjak. Ortega mag diese Harmonie auf der Torhüterposition: „Das ist wichtig für die Stimmung in der Mannschaft.“

Vertragsverlängerung offen

Wie lange die Recken von einem starken Lesjak profitieren werden, ist offen. Er kämpft für seine Zukunft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der Slowene fühlt sich wohl, er würde gern bleiben. Aber dafür müssen aus seiner Sicht die Voraussetzungen stimmen. „Ich bin hierhergekommen, um weiter international zu spielen, also unter die Top Vier oder Top Fünf in der Liga zu kommen.“

Für ihn ist entscheidend, wie stark und konkurrenzfähig der Kader in der neuen Saison ist. Neun Verträge laufen aus. Die Stars Morten Olsen und Timo Kastening sind 2020 weg. Noch gab es keine Vertragsverhandlungen mit ihm. Lesjak: „In ein, zwei Monaten wissen wir vielleicht mehr.“