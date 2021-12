Ein Recke zur EM? Gislason nominiert Hannovers Veit Mävers für die DHB-Auswahl

Kein Wunder, dass Bundestrainer Alfred Gislason ein Auge auf den Mittelmann der TSV Hannover-Burgdorf geworfen hat. „Es ist eine große Ehre, eine tolle Sache“, freut sich Mävers. „Aber um zur EM zu fahren, ist es noch ein weites Stück.“ Gislason muss seinen 35er-Kader bis zur EM im Januar auf 18 Mann reduzieren. Wie gut stehen die Chancen also wirklich, dass Mävers in der Slowakei und Ungarn dabei sein kann?

Es sind bedeutende Tage für Veit Mävers. Eine überragende Spielmacherleistung beim Sieg der Recken gegen Lemgo. Am Freitag sein 21. Geburtstag, am selben Tag die offizielle Nominierung für den erweiterten EM-Kader. Sonntag noch der Sieg gegen Lübbecke, bei dem Mävers erneut eine tragende Rolle spielte.

Die Recken haben zwar im Sommer Jonathan Edvardsson als Spielmacher verpflichtet, der Schwede braucht aber noch Zeit und fiel obendrein die letzten zwei Monate verletzt aus. Mävers nutzte die Zeit, um das Recken-Spiel immer mehr an sich zu reißen – und selber zu reifen.

Obendrein hat Gislason kürzlich betont, auf Akteure zu setzen, die beides spielen können, Angriff und Abwehr. Die fliegenden Wechsel könne sich Deutschland gegen große Nationen wie Frankreich und Spanien nicht erlauben, dass sei praktisch Selbstmord. Mävers kommt bei den Recken überwiegend offensiv zum Einsatz, defensiv nur sporadisch auf Außen oder der Halbposition. „Langfristig“ will Mävers „auch in der Abwehr spielen, aber von null auf 100 ist das schwer“.

Im Elitekader des DHB ist Mävers schon länger. Dort werden Spieler berücksichtigt, denen der Sprung ins A-Team zugetraut wird. Tatsächlich hat Mävers noch kein A-Länderspiel bestritten, an keinem A-Lehrgang teilgenommen. Im Gegensatz zu seiner großen Konkurrenz. Gislason nominierte als Spielmacher neben Mävers den Lemgoer Tim Suton, die Leipziger Luca Witzke und Simon Ernst sowie den Magdeburger Philipp Weber. „Ich bin der Jüngste von allen, auf dem Papier der Unerfahrenste“, weiß Mävers. „Das steigert nicht meine Chancen.“

International machte er schon 2019 bei der U19-WM auf sich aufmerksam, als er Deutschland zu Silber führte. Bei den Recken stand er im Schatten von Morten Olsen, von dem er viel gelernt hat. Ausgebildet und weiterentwickelt hat ihn Iker Romero in der Nachwuchsschmiede, gefördert von Carlos Ortega bei den Profis. Mävers findet, dass die spanische Schule seinen Spielstil geprägt hat. „Ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich das Spiel aufziehen kann, wie ich meine Mitspieler in Szene setzen kann, nach ihren Stärken und Schwächen.“

„Alfred hat sich eine Tür offengehalten“

Natürlich wolle er seine eigene Torgefahr nicht vergessen, vor allem denkt er aber an das große Ganze. Mävers glaubt, sich von der Art und Weise, das Spiel zu lenken, von seinen DHB-Konkurrenten zu unterscheiden. Vielleicht genau der Grund, warum er für Gislason eine Option ist. „Alfred hat sich für verschiedene Szenarien eine Tür offengehalten“, sagt Christophersen. Seine EM-Chancen stuft Mävers als „relativ klein ein“, will sich darüber aber nicht den Kopf zerbrechen. „Ich habe ja noch viele Jahre vor mir.“

So oder so bleibt ihm nur, sich im Verein weiter zu zeigen. Schon morgen wird Bundestrainer Gislason wieder genau hinschauen, wenn die Recken den ungeschlagenen SC Magdeburg empfangen. Mävers weiß: Will Hannover eine Chance haben, „müssen wir eines unserer besten Saisonspiele liefern – wenn nicht unser bestes“.