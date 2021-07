"Auf der gleichen Wellenlänge": Recken verpflichten Leipzig-Ikone Bastian Roschek

Jetzt ist der Wechsel öffentlich: Die TSV Hannover-Burgdorf vermeldete am Freitag Bastian Roscheck als Zugang für die kommende Saison. Der 30-Jährige unterschrieb bei den Recken einen Vertrag bis 2023. „Ich freue mich riesig in den nächsten zwei Jahren Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt die nun ehemalige Leipzig-Ikone Roscheck. „In den Gesprächen hatte ich schnell das Gefühl, dass wir nicht nur handballerisch die gleichen Vorstellungen haben, sondern auch menschlich auf der gleichen Wellenlänge sind.“ Für ihn „ideale Voraussetzungen, um gemeinsam erfolgreich zu sein“. Der Kreisläufer und Abwehrspezialist freut sich darauf, „mit den Fans gemeinsame Siege in der Recken-Festung zu feiern“. Er wisse gar nicht, ob er „hier als Gast jemals gewinnen konnte“. Am Sonntag jedenfalls kassierte er mit Leipzig zum Abschluss eine 28:31-Niederlage. Acht Jahre spielte er für Leipzig. Der letzte Auswärtssieg liegt tatsächlich vier Jahre zurück – das Spiel fand allerdings in der kleineren Swiss-Life-Hall statt.

Wiedersehen mit Prokop

Sein Vertrag beim SC DHfK Leipzig lief jetzt aus, der zweifache Vater suchte sich eine neue Herausforderung – und trifft in Hannover auf einen alten Bekannten: Ex-Leipzig-Trainer Christian Prokop. Der hatte ihn in seiner Zeit als Bundestrainer zum Nationalspieler gemacht. Bei der EM 2018 zog ihn Prokop überraschend Finn Lemke vor. Roscheck kommt auf vier Länderspiele. „Bastian ist ein ehrgeiziger Handballer, der enorme Fähigkeiten und eine große Flexibilität im Deckungsbereich mitbringt“, sagt Prokop zu der Verpflichtung. „Ich kenne ihn aus Leipzig sehr gut und bin davon überzeugt, dass er mit seinem Können und Erfahrungsschatz gut in die Mannschaft passt.“ Der neue Recken-Trainer betont: „Er ist ein aufgeschlossener und kommunikativer Mensch, auf den ich mich, wie auf das gesamte Team, freue.“