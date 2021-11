Baustelle groß wie nie: Bei den Recken laufen gleich zehn Verträge aus

Herbstzeit ist Verhandlungszeit in der Handballwelt. Das gilt auch für die Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Die Baustelle, die Sportchef Sven-Sören Christophersen in diesem Herbst zu bearbeiten hat, ist so groß wie nie. Jedenfalls, was den Kader betrifft. Zehn Spielerverträge laufen im Sommer 2022 aus. Vor Jahresfrist waren es acht, dazu kamen aber die auslaufenden Papiere der Trainer Carlos Ortega und Iker Romero sowie Christophersens eigener Kontrakt.

Zehn Spieler – da droht eine weitere Umwälzung nach den zwei großen Umbrüchen in den Jahren 2019 und 2020. Mit Ivan Martinovic und Johan Hansen stehen zwei Abgänge von Stars lange fest, die die Recken gern gehalten hätten. Sicher ist: Es wird weitere Abgänge geben, Die Recken werden nicht mit allen acht anderen verlängern. Wen das betrifft? Das will und kann Christophersen noch nicht sagen. „Es ist ergebnisoffen.“