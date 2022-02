Recken binden Eigengewächs: Hannes Feise verlängert auslaufenden Vertrag

Der Kader der Recken für die Saison 2022/23 nimmt weiter Konturen an: Am Freitagmittag gab der Bundesligist bekannt, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Hannes Feise bis Juni 2024 verlängert zu haben. „Wir freuen uns sehr, dass uns mit Hannes ein weiterer aus der Region stammender Spieler erhalten bleibt. Er will sich stets verbessern und ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“, sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der TSV Hannover-Burgdorf.

Der Rechtshänder startete seine Karriere beim Garbsener SC und wechselte über eine Zwischenstation in Anderten 2013 als A-Jugendlicher zu den Recken. 2017 debütierte der 2,00-Meter-Hüne unter Carlos Ortega in der Bundesliga. Inzwischen kommt Feise in 116 Spielen und 68 Tore für die Recken. „Hier habe ich ein gutes Team, gute Trainer und ein tolles Umfeld. Ich freue mich auf die Zukunft und möchte gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Schritte machen“, sagt der 25-Jährige.