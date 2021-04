"Eine Säule des Teams": Kreisläufer Evgeni Pevnov verlängert bei den Recken bis 2023

Fast drei Wochen hat Evgeni Pevnov nicht trainieren können wegen seiner Corona-Infektion. Nun nutzt er jede Gelegenheit. Zum Pressetermin in Linden ist der Kreisläufer mit dem Longboard gekommen, weit weg wohnt er nicht. Er setzt damit ein Zeichen, dass es vorangeht mit ihm.

Das wichtigere Zeichen aber sendet die TSV Hannover-Burgdorf an diesem Tag mit seiner Vertragsverlängerung. Pevnov bleibt bis 2023 ein Recke. „Wir freuen uns sehr, dass Effe ein Teil unserer Mannschaft bleibt. Er ist eine Säule des Teams“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. Am Donnerstag wird Pevnov gegen die HSG Wetzlar (19 Uhr, ZAG-Arena) „so lange spielen, wie ich gebraucht werde und irgendwie durchhalte“. Das könnte lange sein, denn an Kreisläufern herrscht gerade Mangel bei den Recken.