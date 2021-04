Talentierter Spielmacher bleibt! Veit Mävers verlängert bei den Recken bis 2023

Das Trikot der TSV Hannover-Burgdorf trägt der gebürtige Hamelner übrigens bereits seit der C-Jugend. Bereits mit 17 Jahren hat Mävers sein erstes Pflichtspiel für die Recken in der Bundesliga absolviert, das war in der Spielzeit 2018/19. Seither hat sich der Juniorennationalspieler Schritt für Schritt weiterentwickelt - nicht zuletzt dank seines "handballerischen Ziehvaters" Morten Olsen.

Mittlerweile ist Mävers aus dem Profikader nicht mehr wegzudenken. In dieser Spielzeit hat der 20-Jährige bereits 21 Tore in der Bundesliga erzielt. "Veit hat sich in dieser Saison enorm weiterentwickelt. Dazu hilft er unserem Team als vorgezogener Verteidiger in der 5:1-Deckung und überzeugt im Angriff mit seinem Spielverständnis. Er will sich jeden Tag verbessern und zeigt diese Einstellung auch auf dem Spielfeld", lobt Trainer Carlos Ortega.

Der derart Gelobte freut sich "auf zwei weitere Jahre bei den Recken. In den kommenden Spielzeiten möchte ich die nächsten Entwicklungsschritte erzielen, um dem Team mit meinen Leistungen zu helfen. Der Verein bietet mir dafür ein sehr gutes Umfeld", sagt Mävers.