"Kann noch vieles verbessern": Veit Mävers hat eine Menge vor mit den Recken

Vieles sieht schon ganz leicht aus bei Veit Mävers, dem jungen Spielmacher der Recken. Immer besser kommt der 20-Jährige in Schuss, Cheftrainer Carlos Ortega attestiert ihm „eine enorme Entwicklung in dieser Saison, er wird immer wichtiger“. Daher hat die TSV Hannover-Burgdorf am Mittwoch den Vertrag mit Mävers um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

21 Tore hat Mävers in dieser Spielzeit bereits erzielt, er sieht sich allerdings eher als Vorbereiter. „Aber auch von der Rückraummitte muss natürlich Gefahr ausgehen“, weiß der frühere Hildesheimer, der inzwischen in der List wohnt.