Recken verzichten auf Europa: Das sind die wichtigsten Fragen, Antworten und Details

Die EHF-Runde gilt ohnehin als Zuschussgeschäft. Die sechs Heimspiele, wegen der Corona-Auflagen ohne Zuschauer oder nur mit streng limitierten Fanzahlen, hätten ein Loch in die Kasse gerissen. Zumal abgesehen von der generellen Verfügbarkeit unklar ist, wie hoch die Arena-Rechnung ausfällt. Ein Corona-Bonus ist nicht zu erwarten. Die Swiss-Life-Hall als Ausweichspielort ist schon häufig belegt.

Die Lage bleibt in Hannover unklar. Mit Günter Papenburg, Besitzer der ZAG-Arena, dauern die Verhandlungen nach dem überstandenen Gerichtsstreit an – ohne Perspektive auf schnelle Einigung. Dazu kommt: Die Zu­schau­er sind elementar für die Finanzierung der Recken.

Die Recken sind der einzige Bundesligist, der freiwillig auf Europa verzichtet – in erster Linie der Strukturen wegen. In der EHF European Handball League hätte es mindestens sechs Heimspiele gegeben, zusätzlich zum ohnehin straffen Bundesliga-Programm. Erst eine Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel und dann eine Gruppenphase mit weiteren fünf Heim- und fünf Auswärtspartien, die die Recken bis weit nach Osteuropa hätten führen können. Das kostet Zeit und Geld – und bei der Rückkehr droht auch noch Corona-Quarantäne.

Droht den Recken durch Corona etwa die Pleite? Nein! Die Geldgeber, allen voran Großsponsor Bernd Gessert von CP-Pharma, sichern den Betrieb ab. In den vergangenen Spielzeiten lag der Jahresetat bei 6,5 Millionen Euro. Das wird in dieser Saison allein schon wegen der ausbleibenden Zuschauerzahlen nicht erreicht werden können.

In Mannheim federn zahlungskräftige Sponsoren wie die SAP-Familie Hopp den Betrieb ab. Die Re­cken haben zwar verlässliche Partner, aber die drohenden 300 000 Euro Europa-Mehrkosten können sie nicht mal so eben begleichen.

Auch Magdeburg ist finanziell anders aufgestellt. Mehr als 400 Wirtschaftsunternehmen zählt der Sponsoren-Pool. Wichtiger: Die Getec-Arena als Heimspielstätte wird nicht über einzelne Spiele abgerechnet, sondern mit einem pauschalen Jahresbetrag. Mehr Spiele bedeuten also nicht mehr Kosten, unabhängig von den Zuschauereinnahmen.

Was ma­chen die anderen Euro-Teams wie Nachrücker Melsungen, Magdeburg und Mannheim anders? Melsungen hat den Pharmariesen B. Braun als Sponsor im Rücken. Mit dieser Millionensicherheit starten die Nordhessen eine große Personaloffensive. Sportlich hatte Melsungen die Quali verpasst, freut sich nun aber auf den Nachrückerplatz von den Recken.

Tor: Domenico Ebner (26) und Urban Lesjak (29). Dieses Duo hatte wesentlichen Anteil am Aufschwung, braucht aber noch mehr Konstanz. Beide bieten eine gute und langfristige Perspektive, zumal auch das Menschliche stimmt. ©

Der Kader

Der wäre aktuell nicht breit genug aufgestellt, um das intensive Euro-Abenteuer ohne Weiteres zu überstehen. Die Recken haben mit Timo Kastening, Morten Olsen, Mait Patrail, Cristian Ugalde und Joshua Thiele namhafte Abgänge. Dem gegenüber stehen mit Filip Kuzmanovski und Johan Hansen nur zwei Neue. Der Kader wurde verschlankt, neue Spieler sollen auch wegen der Finanzsituation nicht mehr dazukommen. Die Belastung mit Europa-Spielen unter der Woche und Ligaeinsätzen am Wochenende wäre in dieser Konstellation nur bedingt darstellbar.

Der Gehaltsverzicht

Am Montag starten die Recken in die Vorbereitung und wollen in Etappen aus der Kurzarbeit kommen. Im Oktober soll die Bundesliga mit 20 statt 18 Teams beginnen. Wegen der Corona-Lage werden die meisten Bundesliga-Vereine über einen deutlichen Gehaltsverzicht verhandeln. Die Gehälter machen aktuell 65 Prozent der Kosten aus.