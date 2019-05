"Haben an die Mannschaft appelliert": Recken wollen gegen Gummersbach raus aus der Krise 

Diese Pleite hat fiese Nachwirkungen. Das peinliche 27:29 bei Kellerkind Bietigheim am Donnerstag steckt noch immer in den Köpfen der Recken. Sportchef Sven-Sören Christophersen hatte an seinem 34. Geburtstag nichts zu feiern. „Es war wirklich ein schwerer Tag“, blickte er auch gestern noch verbittert zurück.

So schwer, dass er sich veranlasst sah, dem Team am folgenden Tag beim Training die Meinung zu geigen. Denn noch so einen Auftritt können sich die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf (Dienstag, 19 Uhr, Tui-Arena) gegen Gummersbach nicht erlauben.

Für die Recken steht viel auf dem Spiel

Der Kredit bei den Fans steht auf dem Spiel; die Glaubwürdigkeit der Profis, was Einsatz und Einstellung angeht; die Chance, ab­seits des ganzen Arena-Theaters für sportlich positive Schlagzeilen zu sorgen – und die Verantwortung, nicht erneut wie schon in Bietigheim negativ in den Abstiegskampf einzugreifen. Denn auch Gummersbach kämpft noch um die Klasse.

„Es wäre so einfach gewesen, mit einem Sieg in Bietigheim zumindest das sportliche Thema neben all den anderen Störgeräuschen ruhen zu lassen“, sagt Christophersen. Doch die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega ließ diese Chance einfach liegen. Nicht überraschend, wenn man ehrlich ist. Seit dem knapp und unglücklich verlorenen Pokalhalbfinale gegen Magdeburg ist bei den Recken die Luft raus.