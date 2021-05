Wieder mit Vincent Büchner und (fast) voller Kapelle: Recken wollen Auswärtsfluch beenden

In der Bundesligapartie bei Aufsteiger HSC Coburg soll der Linksaußen am Mittwoch (18.30 Uhr) wieder spielen – und helfen, endlich den ersten Auswärtssieg zu packen. „Die Puste ist noch etwas knapp. Aber ich würde nicht spielen, wenn ich mich nicht gut fühle“, sagt der 23-Jährige, auf den bei seinem Comeback eine Spezialaufgabe wartet.

Vincent Büchner ist der Recke, den Corona am weitesten zurückgeworfen hat. Wegen seiner Infektion fehlte er vier Wochen, fühlte sich schlecht, nahm einige Kilo ab. Zuletzt spielte er für die TSV Hannover-Burgdorf am 20. März in Göppingen.

Büchner dürfte beginnen und auf Rechtsaußen Florian Billek treffen, den mit 130 Toren gefährlichsten Werfer der Coburger. „Klar, das wird nicht leicht. Aber ich ziehe das durch und will das mit Kampf wettmachen, was mir an Fitness fehlt“, sagt Büchner. Braucht er eine Pause, kann Hannes Feise einspringen, der nach einer Sprunggelenksverletzung zurückkehrt.

"Mit Kampf wettmachen, was mir an Fitness fehlt"

Es gab am Dienstag einige gute Nachrichten für die Recken. Sechs Nationalspieler haben die Länderspielwoche gesund und ohne Infektion überstanden. Vorsichtshalber hatte das Sextett zunächst separat trainiert, erst nach dem negativen Befund gab es eine gemeinsame Einheit, am Nachmittag fuhr der Bus nach Oberfranken ab. „Ein Training zusammen ist nicht viel, aber immerhin habe ich jetzt wieder mehr Möglichkeiten“, sagt Trainer Carlos Ortega.

Eine wichtige Erkenntnis der vergangenen Wochen mit arger Personalnot für den Coach lautet: „Ich kann mich auf die Jungen verlassen. Sie haben sich bewiesen, als sie gebraucht wurden und uns eine starke Abwehr hingestellt.“ Ein Sonderlob erhielten Ehlers sowie Fischer. „Sie können wichtige Spieler für den Verein werden“, so Ortega, der die Partie in Coburg „die erste von den sehr wichtigen im Mai“ nennt.

Schlusslicht Coburg hatte ebenfalls Corona-Pech, ab dem 19. April war die Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne, mehrere Spieler waren infiziert. Dem Team dürfte der Rhythmus noch mehr fehlen als den Recken. „Wir wissen ja auch gar nicht, wen es bei denen erwischt hat“, so Büchner. Er weiß aber ebenso wie Ortega, dass es an der Zeit ist, sich vom Tabellenkeller zu lösen. „Das ist unser Ziel“, sagt Büchner.

Was in dieser Saison noch geht, darauf mag sich Ortega ebenso wenig festlegen wie auf einen erreichbaren Tabellenplatz. Ortega sagt es so: „Klar wären mal drei Siege am Stück super. Aber Coburg hat sich noch nicht aufgegeben. Da gewinnst du nicht einfach so. Bei keinem Team in der Bundesliga geht das, besonders in dieser Corona-Saison nicht.“