Fit für Magdeburg: Vincent Büchner kann wieder für die Recken wirbeln

Vincent Büchner steht den Recken für die Partie in Magdeburg wieder zur Verfügung. Derweil können sich Veit Mävers (eingeklinkt, links) und Martin Hanne Hoffnung auf die Teilnahme an der U20-EM vom 2. bis 12. Juli in Österreich und Italien machen. © Florian Petrow/imago images/Thomas Bork