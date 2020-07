"Andere Vorbereitung als normal": Recken mit viel Spaß im ersten Training (mit Fotos!)

Um kurz nach 17 Uhr war die Schweißeinheit in der Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf, Zweitname Sauna, zu Ende. Recken-Cheftrainer Carlos Ortega machte die letzten Partner-Dehnübungen sogar mit, weil er mit 17 Spielern eine ungerade Zahl beisammenhatte. Eine Rumpfübung mit Ilija Brozovic war so anstrengend, dass sich sogleich Ortegas hintere Oberschenkelmuskulatur bemerkbar machte. Das leichte Ziehen wird verschwinden, ebenso der Schweiß auf seiner Stirn.

"Ich musste in meinen alten Lehrbüchern nach Basisübungen kramen"

„Das war super, ich habe Spaß gehabt“, sagte Ortega und wischte sich mit der Hand durch seinen neuen Vollbart: „Meiner Frau gefällt er, deshalb bleibt der erst mal dran.“ Der Spanier freute sich genauso wie die Spieler, dass es nach vier Monaten Corona-Zwangspause endlich wieder in die Halle ging.

Teamtraining, Ball in die Hand nehmen, werfen. „Eine andere Vorbereitung als normal“, erklärte Ortega und lachte, „ich musste in meinen alten Lehrbüchern nach Basisübungen kramen.“ Kurios: Auch ein sechsfacher Champions-League-Sieger muss sich das Handball-Abc erst mal wieder in Erinnerung rufen.