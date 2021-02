Feinschliff für Flensburg: Recken trainieren wieder mit fünf WM-Rückkehrern

Ein Grund für Euphorie ist das für Christophersen aber nicht. Für ihn beginnen nun die heißen Tage vor dem Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am 14. Februar. „Das werden jetzt keine Castingwochen. Jeder hat natürlich die Möglichkeit, sich zu empfehlen“, so Christophersen. „Aber grundsätzlich geht es jetzt darum, dass wir als Verbund zusammenfinden.“

Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen ist erleichtert. WM-Rückkehrer Filip Kuzmanovski befindet sich nach positivem Corona-Test zwar bis auf Weiteres in Quarantäne. Allerdings wurden die fünf weiteren Rückkehrer der TSV Hannover-Burgdorf – Fabian Böhm, Ivan Martinovic, Ilija Brozovic, Urban Lesjak und Nejc Cehte – am Dienstag beim Corona-Test ein zweites Mal negativ getestet und standen bei der Nachmittagseinheit be­reits auf der Platte.

Heißt: Die Recken wollen die Chance nutzen, um grundlegende Dinge anzusprechen. Gerade die acht Recken, die bei der WM dabei waren, sollen zurück in den Rhythmus finden und sich schnell wieder an die Spielweise des Bundesligisten gewöhnen. Christophersen: „Da geht es vor allem um Absprachen zwischen Angriff und Abwehr. Das muss passen, sobald wir wieder in die Spiele gehen. In den Nationalmannschaften haben viele ein anderes Abwehrsystem gespielt.“

Wohl kein Testspiel mehr

Um die körperliche Belastung seiner WM-Schützlinge macht sich der Recken-Sportchef keine Sorgen. Nach ein paar freien Tagen trainieren alle Rückkehrer wieder voll mit. „Grundsätzlich ist es eine anstrengende Zeit mit einer Weltmeisterschaft zwischendurch“, sagt Christophersen, „aber sie hatten genug Zeit, um sich zu erholen, und freuen sich jetzt wieder auf das Team.“

Bis zum Spiel gegen Flensburg werden die Recken wohl keinen Test mehr ansetzen. Stattdessen könnte ein mannschaftsinternes Duell in einer der Einheiten anstehen. Das stehe aber erst mal nicht im Fokus. Wichtiger sei es gewesen, dass die fünf WM-Rückkehrer wieder am Training teilnehmen können. Johan Hansen und Alfred Jönsson sollen in der kommenden Woche wieder einsteigen.