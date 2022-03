Neuer Vertrag unterschrieben: Recken spielen auch in Zukunft in der ZAG-Arena

Die Verlängerung sei ein „deutliches Signal für die Zukunftsfähigkeit und bietet daher nicht nur Planungssicherheit, sondern verstärkt die Vorfreude auf viele weitere, emotionale Handballfeste in der Recken-Festung“, sagt Recken-Geschäftsführer Eike Korsen. „Mit der Verlängerung des Mietvertrages bekräftigen wir unsere feste Absicht, Profihandball in Hannover weiter zu begleiten und zu unterstützen“, betont Arena-Eigner Günter Papenburg.

In der Vergangenheit war es nicht immer so harmonisch zugegangen. Vor zwei Jahren hatte es Streit um angeblich nicht bezahlte Mietnebenkosten der Recken in Höhe von rund 400 000 Euro gegeben. Es stand sogar die Drohung von Papenburg im Raum, die TSV auszuschließen.

Die Zeiten sind vorbei. „Gemeinsam mit unserem Namensgeber, der ZAG GmbH, stehen wir als zuverlässige Partner an der Seite des Clubs und freuen uns auf viele spannende und erfolgreiche Spiele in der Arena“, so Papenburg.

An die Halle und den Kader können die Recken also einen Haken machen. Nun müssen sie sportlich liefern. Am Donnerstag, 24. März, kommt der TVB Stuttgart zu einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf in die ZAG-Arena.