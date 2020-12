Recken auf Reisen: TSV Hannover-Burgdorf stellt zehn Nationalspieler ab

Noch vor der Weltmeisterschaft in Ägypten steht für viele Handball-Profis die EM-Qualifikation an - auch die TSV Hannover-Burgdorf ist betroffen. Recken-Trainer Carlos Ortega wird zu Beginn des neuen Jahres auf zehn Nationalspieler verzichten müssen. Die Youngsters Veit Mävers und Martin Hanne nehmen an einem Lehrgang der deutschen U21-Nationalmannschaft teil.