Er formt die neuen Recken: Iker Romero erklärt Spezialeinheiten für die Toptalente

Das Vorzeigeprojekt stockt derzeit wegen der Corona-Pandemie. Iker Romero sitzt zu Hause in Hannover mit seiner Frau Laura und den beiden Kindern, in seiner Sportart kann der einstige Weltklasse-Handballer und aktuelle Co-Trainer des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf nicht arbeiten. „Die Sporthallen sind zu, die Jungs trainieren individuell“, sagt der 39-Jährige.

"Die neue Handballsaison wird strapaziös"

Das Wichtigste aber sei die Gesundheit, auch die Eltern und Verwandten in seiner so schwer getroffenen spanischen Heimat seien bisher von Covid-19 verschont geblieben. „Wir waren hier in Deutschland gut aufgehoben, wir konnten mit den Kindern an die frische Luft, in Spanien herrschten Ausgangssperren“, sagt Romero. Über Pfingsten wollte er sogar einen kleinen Urlaub machen, vielleicht im Saarland, dort ist seine Frau geboren.

Romero hatte in den vergangenen Wochen viel Zeit, um sich auf eine neue Aufgabe bei den Recken vorzubereiten. Er gibt das Teamtraining der A-Jugend ab. „Die neue Handballsaison wird strapaziös. Es gibt vier Punktspiele mehr in der Bundesliga, wir sind in der Europa League gefordert. Da bin ich an vielen Wochenenden bei der ersten Mannschaft gebunden und kann den Nachwuchs in seiner Bundesliga nicht betreuen“, erklärt Romero.