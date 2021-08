"Hygienekonzept greift": Recken hoffen auf mehr als 3000 Zuschauer zum Auftakt

Die Rückkehr von rund 3000 Zu­schau­ern an den letzten drei Spieltagen der vergangenen Saison sei ein Anfang gewesen, sagt Recken-Geschäftsführer Eike Korsen. Er ist optimistisch, dass die Pandemielage eine Steigerung zum Saisonstart zulässt: „Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass unser Hygienekonzept greift und wir unseren Fans auch in der kommenden Saison ein sicheres Erlebnis in der Recken-Festung gewähren könnten.“

Bei diesem Auftaktgegner könnten die Handball-Recken auf eine gut gefüllte ZAG-Arena hoffen. In die 1. Bundesliga startet die TSV Hannover-Burgdorf daheim ge­gen die Rhein-Neckar Löwen. Wie viele Zuschauer am 9. September (19.05 Uhr) dabei sein können, ist jedoch noch offen. Die Recken hoffen darauf, vor Fans spielen zu können.

Das Hygienekonzept muss noch vom Gesundheitsamt Hannover abgesegnet werden. Anschließend wollen die Recken Informationen zum Vorverkauf veröffentlichen.

Die ersten fünf Spieltage sind inzwischen fest terminiert. Die zweite Partie der TSV beim TVB Stuttgart ist auf den 12. Dezember verlegt worden, da die Porsche-Arena am 12. September belegt ist. Am 19. September (16 Uhr) ist der Bergische HC zu Gast, zur HSG Wetzlar geht es am 26. September. Die MT Melsungen kommt am 3. Oktober (16 Uhr).

Am Freitag um 18 Uhr spielen die Recken einen Test, sie treten bei Drittligist TuS Vinnhorst an. Insgesamt 500 Besucher sind zugelassen, Tickets für 6 Euro gibt es hier.