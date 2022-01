Zwei weitere Positivfälle bei den Recken – erneute PCR-Testung am Montag

Abgesagtes Trainingslager, abgesagte Teilnahme am Testturnier in Dessau – die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben ein ruhiges Wochenende hinter sich. Am Donnerstag mussten sie einen bestätigten Corona-Fall und mehrere Verdachtsfälle vermelden. Der aktualisierte Stand: „Wir haben zwei weitere bestätigte Fälle“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen am Sonntag.

Recken wollen Freitag gegen Dormagen testen

Am Montag erfolgt eine erneute PCR-Testung. Christophersen erwartet am Dienstagvormittag die Ergebnisse. Sollten alle Resultate negativ sein, könnte das Team wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Für kommenden Freitag steht eigentlich ein Testheimspiel gegen Dormagen auf dem Plan.