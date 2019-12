Recken-Wahnsinn in Mannheim! Morten Olsen führt Hannover ins Final Four 

Die Recken haben erstmals die Löwen-Höhle erobert. Sie siegten in der SAP Arena in Mannheim mit 31:30 (17:14) gegen die Rhein-Neckar Löwen und stehen im Final Four des DHB-Pokals. „Wir haben super gekämpft, ich bin sehr stolz auf dieses Team. Zum dritten Mal hintereinander in der Pokal-Endrunde, das ist fantastisch“, sagte Trainer Carlos Ortega überglücklich, „ich bin so happy und stolz.“

Diesmal stimmte der Einsatz vollends

Kreisläufer Evgeni Pevnov hat sich zwei Bälle geschnappt. Hat seinen grimmigsten Blick aufgesetzt und sich am Mittelkreis aufgebaut. Und mal geschaut, was die Rhein-Neckar Löwen da so treiben in ihrer Hälfte vor dem Anpfiff. Sonderlich beeindruckt hat er nicht gewirkt. Zumindest hat er es nicht gezeigt. Die Recken wussten ja, was in Mannheim auf sie zukommt. Erst einmal hatten sie die Löwen überhaupt zu bändigen vermocht.

Die Gäste starteten in doppelter Unterzahl nach Zeitstrafen gegen Ivan Martinovic und Fabian Böhm, prompt hieß es früh 1:3. Ortega ließ mit einer 6:0-Taktik verteidigen, ab und zu streute er die 5:1-Variante mit dem vorgezogenen Cristian Ugalde ein. Die Gäste ließen sich nicht abschütteln, diesmal stimmte der Einsatz vollends. Per Gegenstoß glich Ugalde zum 11:11 aus (20. Minute), kurz darauf führten die Recken durch Mait Patrail gar mit 12:11. Als Timo Kastening, der mit einem Siebenmeter am Pfosten gescheitert war, sogar erhöhte, nahm Löwen-Coach Kristjan Andresson die erste Auszeit (22.). Die etwa 30 mitgereisten Fans der TSV waren jetzt immer deutlicher zu hören in der SAP-Arena, bei den Löwen mehrten sich die Fehler. Auf 15:11 und 17:13 setzte sich Hannover ab. Und hätte der unberechenbare Morten Olsen auch seinen dritten Strafwurf verwandelt, die Recken hätten sogar einen Vier-Tore-Vorsprung mit in die Pause genommen.