Wie als Spieler so als Trainer? Carlos Ortega will mit den Recken Europa rocken!

Antonio Carlos Ortega Pérez hat von 1996 bis 2000 mit Barcelona die Champions League gewonnen. Fünfmal am Stück – und 2005 ein sechstes Mal. „Ich gehöre zu dieser goldenen Mannschaft, wie sie in Spanien genannt wird“, sagt der 47-Jährige lächelnd. 2000 sprang er im Finale gegen den THW Kiel in den Kreis und schubste den Ball kurzerhand ins Tor. Ganz leicht fiel dem Linkshänder das, und es war zugleich ein entscheidender Treffer. Ortega deutet mit der Hand an, wie er das damals bewerkstelligt hat, und sagt: „Das war der schönste Titelgewinn gegen Kiel.“

Bei der TSV Hannover-Burgdorf sieht das anders aus. Für die Recken wäre der Einzug ins EHF-Viertelfinale ein Hauptgewinn, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Darum kämpft das Team am Mittwoch (Beginn 20.30 Uhr) in der Swiss-Life-Hall gegen den RK Nexe. „Es ist wohl das wichtigste Spiel der Saison“, sagt Trainer Ortega. Ein Sieg muss her, dann ist es geschafft.

Dass es wehtun könnte gegen die Kroaten, ist den Recken bewusst. „Sie spielen und verteidigen hart, machen viel über den Kreis“, so Ortega. Gefährlich ist vor allem Nationalspieler Marin Sipic, der mit Ivan Vida das Kreisläuferpaar bildet. Im Rückraum ist Ante Gadza der größte Trumpf der Gäste. Was Ortega beim Gegner auch beobachtet hat: „Sie wechseln ständig die Taktik, verteidigen 5:1 und 6:0. Und sie greifen oft mit sieben Spielern an.“

Nexe hat die jüngsten beiden Partien und Platz eins verloren, den Recken öffnete sich damit plötzlich doch noch eine Tür für das Viertelfinale. In Bitola bei Eurofarm Rabotnik siegte die TSV nicht nur hoch mit 29:17. „Die Abwehr war super, Ziemi im Tor war super. In der Form haben wir eine gute Chance gegen Nexe“, betont Ortega.

Im Handstreich wird die Aufgabe gegen die Kroaten aus Nasice allerdings nicht zu lösen sein. Für Ortega (144 Länderspiele für Spanien, 507 Tore) ist eines besonders wichtig: „Wir haben wieder viel Selbstvertrauen. Vielleicht mehr als bisher in dieser Saison. Und das kann entscheidend sein in einem Endspiel wie diesem, wo es um alles geht.“

Eine Waffe der Recken könnte im Mittelblock der stämmige Domagoj Srsen sein, der in Bitola seine beste Partie bisher für Hannover machte. Er würde damit Ilija Brozovic und Evgeni Pevnov entlasten. Auch Pavel Atman kann spielen, seine Platzwunde über dem Auge aus der Bitola-Partie ist geklebt worden.

Lange Rückreise keine Ausrede

Die Rückreise aus Nordmazedonien zog sich in die Länge, nach 14 Stunden und Zwischenstation in Istanbul waren die Recken erst am frühen Montagabend wieder daheim. „Ja, das war sehr lange. Aber in einem so wichtigen Spiel ist keiner müde“, sagt Ortega und schiebt dann akzentfrei eine typisch deutsche Kampfansage hinterher: „Volle Pulle gegen Nexe.“

Ein anderer Begriff kommt dem spanischen Trainer noch nicht so leicht über die Lippen: Selbstvertrauen. Ortega formuliert die Stimmungslage bei den Recken so: „Alle haben jetzt das Gefühl und wissen, wir können es ins Viertelfinale schaffen. Und das ist genau das, was du in so einem wichtigen Spiel brauchst.“