Recken-Riese Mait Partrail im Interview: "Ich liebe diese Stadt"

Angst nicht. Ich habe mir auch lange nicht mehr große Gedanken darüber gemacht. Aber neulich, als sich fast zeitgleich drei Spieler in der Liga ein Kreuzband gerissen hatten, ist das natürlich noch einmal hochgekommen. Anschließend stand für mich die Nationalmannschaftswoche an. Da war die Belastung hoch. Und ich hatte nicht so ein gutes Gefühl. Da habe ich mehr mit Auge gespielt, um die Belastung zu dosieren. Aber es war für mich auch ein guter Test, der mir gezeigt hat, dass das Knie dieser Belastung standhält.

Gut! Nach einem Spiel tut es immer ein bisschen weh aufgrund der Belastung. Aber das ist normal. Die Operation ist genau ein Jahr her. Am 4. November hatte ich mich verletzt.

Das waren schwere Zeiten, nach dieser Verletzung zu­rück­zu­kom­men. Man wusste nicht, was kommt. Meine Frau hatte sogar ein bisschen mehr Sorgen. Ich war immer positiv und optimistisch ge­stimmt, hatte ja auch schon Erfahrung mit schweren Verletzungen. Aber natürlich war es schade, dass ich so lange warten musste – auf die Vertragsverlängerung und das Comeback.

Ja, das war schade. Ziel ist jetzt die EM 2022. Die erste Quali steht Anfang Januar an gegen Luxemburg. Da wollen und müssen wir gewinnen. Meine Hoffnung ist groß, dass es Estland endlich schafft zu einer EM. So viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr, dabei zu sein.

Der Jahresvertrag läuft wieder aus. Sie würden gern bleiben?

Natürlich, sehr gerne auch länger als nur ein Jahr. Ich bin seit 2012 hier. Ich fühle mich sehr wohl. Ich liebe diese Stadt. Und das Umfeld des Vereins. Physios und Ärzte sind überragend hier. Das gibt einem Sicherheit.

Haben schon Gespräche stattgefunden?

Nein. Noch nicht. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten der Fall ist.

Hätten Sie gedacht, dass es diese Saison so gut läuft für die Recken?

Hoffnung hat man immer. Wir sind von Beginn an in einen guten Flow gekommen, haben unsere Heimspiele gegen Top-Teams sehr gut gespielt. Das war sehr wichtig. Aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass so ein Höhenflug schnell zu Ende gehen kann. Wir haben gute Leute, keine Frage. Aber im Vergleich zu den Top-Teams sind wir schon sehr jung und nicht so erfahren. Bisher hatten wir auch das Glück, dass wir nicht so viele und schwere Verletzungen hatten wie in der Vergangenheit. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Die Belastung wird hoch. Den nur zwei Spielen im November folgen acht im Dezember ...

Ja, das wird echt hart. Das ist nicht normal, was die Bundesliga da macht im Dezember, was den Spielplan be­trifft. Die Belastung ist schon extrem – und nur in Deutschland so. Drei Spiele um Weihnachten herum – für die Fans ist das natürlich überragend, aber für uns Spieler richtig schwer. Und danach geht es ja direkt international weiter ...