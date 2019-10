"Offene Rechnung" mit dem SC Magdeburg - Recken-Trainer Ortega: "Wir wollen mehr" 

Kleiner Einblick in die Recken-Kabine: Nach dem 25:31 gegen Melsungen, der ersten Niederlage der Saison, war die Stimmung bei den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf betrübt. „Natürlich war das direkt nach dem Spiel schwer für uns, wir waren alle ein bisschen traurig“, sagt Kreis- und Abwehrspezialist Jo­shua Thiele.

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20

Neue Gefühle und der Blick nach vorne

„Das Gefühl einer Niederlage war ja neu in dieser Saison und tat weh. Aber der Trainer hat uns direkt in der Kabine gefragt, ob wir denn gedacht hätten, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen würden“, erzählt Thiele. „Es war klar, dass wir irgendwann verlieren werden. Aber die Pleite ist vergessen und aus dem Kopf“, versichert der 21-Jährige. „Außerdem haben wir ja gar nicht so schlecht gespielt.“

Und eigentlich ist auch nicht viel passiert. Denn die Recken stehen mit 14:2 Punkten immer noch auf dem ersten Tabellenplatz. Wenn also beim nächsten Topspiel am Sonntag in der Tui-Arena (16 Uhr) gegen den SC Magdeburg einer Druck hat, dann sind es die Gäste. Der SCM gehörte vor der Saison zum erweiterten Titelkandidatenkreis – und hat schon jetzt sechs Minuspunkte auf dem Konto.