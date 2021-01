TSV Hannover-Burgdorf schlägt im Testspiel GWD Minden mit 32:29

Diesmal haben sich die Recken zumindest etwas Musik mit in die Halle gebracht. Rechtsaußen Jannes Krone beschallte die Swiss-Life-Halle beim Aufwärmen mit einer kleinen Box. Dann sorgte Handball-Erstligist TSV Hannover-Burgdorf sportlich für Stimmung. Die Recken schlugen Ligakontrahent GWD Minden mit 32:29 (17:13), hatten zwischenzeitlich mit neun Toren vorn gelegen. „Wir haben das Spiel komplett kontrolliert, das war sehr gut“, lobte Trainer Carlos Ortega.

Wiedersehen mit Ex-Recke Thiele

Ex-Recke Joshua Thiele wurde besonders freudig begrüßt, der Kreisläufer in Diensten von GWD konnte aber nicht spielen. Er war erst mit dem linken, dann bei einem anderen Einsatz mit dem rechten Fuß umgeknickt – im rechten ist noch Flüssigkeit. „Da wollten wir kein Risiko eingehen“, so Thiele, der sich in Minden „sehr wohl fühlt“. Sein früherer WG-Kumpel Krone nahm ihn in den Arm, wenig später ging es los.