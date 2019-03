Recken unterliegen Meister SG Flensburg-Handewitt klar - Häfner feiert persönliches Jubiläum

Die Recken starteten gut, Cristian Ugalde fing einen Pass ab und traf nach Gegenstoß zur Führung. Martin Ziemer bekam einen Strafwurf auf die Brust, war beim zweiten Versuch aber machtlos. Vieles klappte bei beiden Teams nicht auf Anhieb. In der 6. Minute griff Flensburgs Tobias Karlsson in den Wurfarm von Kai Häfner, Hannovers Kapitän blieb liegen. Er meldete sich aber umgehend zurück, erzielte drei Tore am Stück und war derjenige, der die meisten Würfe nahm. Das 8:7 bedeutete die letzte Führung der Recken in diesem Duell und war zugleich Häfners 1000. Bundesliga-Tor.

Pavel Atman feiert Comeback

In der 17. Minute kam der genesene Pavel Atman zu seinem Comeback und wurde mit Sprechchören gefeiert. Der Russe blieb zunächst jedoch wirkungslos, auch weil die TSV nicht mehr so gut in die Abwehr kam. Häfner scheiterte mit einem mächtigen Wurf an der Unterlatte, der Ball traf den starken SG-Torhüter Torbjoern Bergerud am Kopf. Der schüttelte sich kurz und spielte weiter, wie auch der Meister viele Versuche der Recken abschüttelte. Die SG verschob jetzt clever und setzte sich auf 12:9 ab (23.).

In der 24. Minute kam Urban Lesjak für Ziemer und hielt sofort, offensiv passte jetzt aber nicht mehr viel. Timo Kastening fing einen Pass des Routiniers Holger Glandorf ab und verwandelte den Gegenstoß zum 12:15. Ex-Weltmeister Glandorf revanchierte sich mit dem sehenswerten Treffer zum 17:12, der Routinier drehte schreiend ab – Lesjak flog bei der Aktion mit ins Netz und blieb genervt darin hängen. Flensburg hatte jetzt die Kontrolle und machte weniger Fehler.