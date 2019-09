Recken-Coach Carlos Ortega freut sich: "Bester Zeitpunkt, gegen Flensburg zu spielen"

Kann die SG Flensburg-Handewitt die Re­cken schlagen? Diese Frage hätte zu Saisonbeginn umgekehrt gestellt werden müssen, inzwischen ist die TSV Hannover-Burgdorf aber auf einem Höhenflug. 12:0 Punkte bedeuten einen Startrekord und die Tabellenführung. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, nun ist alles möglich. Das ist ein großes Spiel“, sagt Trainer Carlos Ortega. Am Donnerstag ha­ben die Recken um 19 Uhr den Meister in der Tui-Arena zu Gast.

Das Medieninteresse an der TSV ist groß in diesen Tagen, auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender fragen vor dem Topspiel des Tabellenersten gegen den Dritten nach Informationen und Interviewpartnern. Der Erfolg macht die Recken interessant, um nicht zu sagen sexy. „Flensburg ist natürlich der Favorit, sie haben eine großartige Mannschaft. Ich würde unsere Chance bei 40:60 sehen“, sagt Ortega.

Ortega will unbedingt Gegenstöße vermeiden, er hält Flensburg für das laufstärkste Team der Liga. Respekt hat der TSV-Coach zudem vor dem Norweger Gøran Johannessen („ein Supertalent“). In der Abwehr spielt der Meister in dieser Saison nicht mehr nur seine gewohnte 6:0-Taktik, Trainer Maik Machulla lässt wie Ortega nun bisweilen ein 5:1-System spielen, also mit einem offensiven Mann.

Gut möglich, dass die SG vorgezogen gegen Recken-Spielmacher Morten Olsen verteidigt, wenn der in Form sein sollte. Den dänischen Weltmeister aus dem Spiel zu nehmen, würde der SG aber kaum reichen. „Morten hat ja bei unserem Sieg in Stuttgart auch keinen überragenden Tag gehabt. Und dann kommen andere zum Zug“, bekräftigt Christophersen. „Jeder im Kader hat schon seinen Teil dazu beigetragen, dass wir da oben stehen. Jeder hat be­wie­sen, dass er wertvoll für das Team ist. Das ist ungemein wichtig.“