Recken wollen Flensburg wehtun: "Warum sollen wir sie nicht schlagen?"

Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov will an diesem Wochenende mehrfach Schlitten fahren: Mit seinen beiden Kindern – und dann gerne auch mit dem Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt die SG Flensburg-Handewitt in die ZAG-Arena nach Hannover. „Nach der langen Pause kann es bei uns echt keiner erwarten, wir sind sowas von heiß“, sagt Pevnov, der am heutigen Samstag 32 Jahre alt wird. „Und jetzt sag mir mal einer, warum wir Flensburg nicht schlagen sollen.“

Einige Gründe gäbe es da schon aufzuführen. Die Flensburger haben drei aktuelle dänische Weltmeister im Kader, dazu den überragenden schwedischen Spielmacher Jim Gottfridsson. Zudem war die SG schon wieder im Einsatz, gewann in der Champions League in Brest, hat also echte Matchpraxis gesammelt. Und obendrein haben die Recken in dieser Saison mit den Rhein-Neckar-Löwen erst ein namhaftes Team geschlagen. „Keine Frage, Flensburg hat eine große Mannschaft, vielleicht sogar die aktuell stärkste Abwehr der Liga. Aber wir sind bereit“, sagt Recken-Trainer Carlos Ortega, der seinen Vertrag in Hannover gerade um zwei Jahre bis 2023 verlängert hat.