Noch kein Sieg in 2022: Recken verzweifeln auch an "Lieblingsgegner" Lemgo

Die Handball-Recken können 2022 nicht gewinnen. Das 27:31 am Donnerstagabend daheim gegen den TBV Lemgo war die dritte Pleite im dritten Spiel des Jahres für die TSV Hannover-Burgdorf. Eine Serie ausgebaut, die andere beendet: Die Recken gingen erstmals nach Juni 2017 wieder als Verlierer gegen "Lieblingsgegner" Lemgo vom Platz. Die Ostwestfalen hatten im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen noch genügend Kraft gegen eigentlich ausgeruhte Recken, die vor eineinhalb Wochen ihr letztes Spiel bestritten hatten.

Nach der Vorstellung der Mannschaften kurz vorm Spiel übernahm der Hallensprecher die Botschaft der HBL, die eine klare Stellung gegen Putins Krieg einnahm und sich mit der Ukraine solidarisierte. Von den 2034 Fans in der ZAG-Arena gab es entsprechend Applaus. 6000 wären am Donnerstagabend erlaubt gewesen. Doch der Handball-Fan aus Hannover ist offenbar noch vorsichtig nach zwei Jahren Pandemie. Apropos Corona: Co-Trainer Heidmar Felixson ist noch positiv und konnte Christian Prokop nicht assistieren. Für ihn saß Fabian Böhm auf der Bank. Der Kapitän, der wegen einer Verletzung am Ellenbogen auf einen Einsatz auf dem Feld verzichten musste, sprang für Felixson ein.