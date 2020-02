"Großes Kompliment": Eigengewächs Jannes Krone ein Recken-Gewinner

So viele Tore hat Rechtsaußen Jannes Krone in einer Partie noch nicht erzielt. Viermal überwand er mit kunstvoll gedrehten Bällen den starken Kieler Torwart Niklas Landin (15 Paraden) – einen Fehlwurf leistete er sich nicht. „Das freut mich, aber leider hat es mit der Mannschaftsleistung nicht so funktioniert, und die steht ja im Vordergrund. Kiel war bereiter als wir“, sagte Krone, der in Hälfte eins für den glücklosen Timo Kastening eingewechselt wurde.

"Kann noch mehr reißen"

„Großes Kompliment an Jannes, der als Produkt unserer Recken-Schmiede ein super Spiel macht“, lobte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Der zum Saisonende nach Melsungen wechselnde Kastening blieb auf der Bank – im Gipfel gegen Kiel war Krone einer der wenigen Recken-Gewinner. „Ich weiß aber, dass ich noch die eine oder andere Aktion mehr reißen kann, besonders in der Abwehr“, sagte der 22-Jährige, der bereits einen Profivertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf hat.