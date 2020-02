"Haben einfache Gegentore bekommen": Die Stimmen zur Recken-Niederlage gegen Kiel

Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen zum Spiel: "Wir sind gut gestartet, verlieren dann aber den Faden. Die Hypothek war einfach zu groß. Die Strafen gegen Cehte warfen den Matchplan durcheinander. Grundsätzlich waren es zu einfache Fehler, die wir uns in dieser Phase geleistet haben. Der Knackpunkt war für mich, dass wir uns den Ball zu leicht haben wegnehmen lassen, als wir nochmal auf vier Tore dran waren. Die Kieler haben das gut gemacht. Landin hat die Würfe gut gelesen. Das alles kostet Körner, wenn du dich körperlich aufreibst. Kiel war das Stück besser. In Summe ist das Ergebnis zu deutlich. Es ist kein Beinbruch, gegen Kiel zu verlieren, wenngleich ich in der vollen Arena gehofft hatte, das Spiel länger ausgeglichen gestalten zu können. Dann hätten die Zuschauer noch zum Faktor werden können. " ©