Morten Olsen ist fit fürs Spitzenspiel gegen Kiel: Reißt er die Recken wieder mit?

Erst hat sich sein jüngster Sohn Viggo einen Infekt eingehandelt, der hat ihn weitergegeben an den älteren Alfred. Und bei dem hat sich dann Recke Morten Olsen angesteckt. Einem Handball-Olympiasieger und Weltmeister geht es da wie anderen Vätern auch. So schwer wie Olsen zu stoppen ist, so wenig konnte er sich gegen die Viren wehren. Rechtzeitig zum Topspiel gegen den THW Kiel (Samstag, 20.45 Uhr, Tui-Arena) fühlt sich Olsen jedoch viel besser. Am Freitag konnte er mit der Mannschaft trainieren. „Wir haben die großartige Chance, gegen Kiel wieder auf Platz eins zu kommen. Das wäre ein geiles Erlebnis“, sagt der dänische Spielmacher.

Ex-Recken-Coach Nordmeyer schwärmt von Olsen

Nach dem Vorrundenaus bei der EM kam Olsen früh nach Hannover zurück. Dann erwischte ihn der Infekt. Positiver Nebeneffekt: Die lädierte Wurfhand hat eine wohlverdiente Pause bekommen. Olsen hat keine Beschwerden mehr. „Ich konnte ja fast nichts machen, das hat der Hand gut getan“, sagt der 35-Jährige.

So ist die wichtigste Personalie der TSV Hannover-Burgdorf also geklärt. Olsen hat bisher 97 Tore in dieser Spielzeit erzielt, in Hannover warf nur Timo Kastening (103) mehr. Noch steht und fällt bei den Recken alles mit dem überragenden Olsen. „Das kann man nicht wegdiskutieren, ihn kannst du nicht ersetzen“, sagt Ex-Recken-Coach Christopher Nordmeyer. „Morten ist nicht zu verteidigen, wenn er in den Flow kommt – auch von den Kielern nicht.“

Nordmeyer gerät ins Schwärmen, wenn er von Olsens Vorzügen berichtet: „Morten hat die Übersicht für alles, macht überall schlaue Sachen, hat sehr viele Finten drauf. Du kannst ihn nicht doppeln, weil er so gut mit dem Kreis spielt.“ Für besonders wichtig hält Nordmeyer, der wegen starker Abwehrreihen wenig Tore erwartet, Olsens mentale Stärke: „Er bleibt von Negativerlebnissen unbeeindruckt. Wenn er zwei-, dreimal verschießt, spielt er eben erstmal mehr ab. Und versucht es später wieder. Morten ist unglaublich stabil, so hilft er der Mannschaft sehr.“