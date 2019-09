Vor dem Knaller gegen Flensburg: Timo Kastening im Interview - und Wurfcontest!

Es fühlt sich eher so an, als wenn uns das den Druck nimmt. Wir haben Spiele gewonnen, womit man vor der Saison nicht unbedingt gerechnet hat. Dass man dann zum Beispiel mit zehn Toren Differenz in Lemgo siegt, daheim den Bergischen HC oder auswärts Göppingen schlägt. Dementsprechend macht es eher Spaß, da oben mitspielen zu können.

Wie erklären sich die bisherigen Erfolge? Gibt es einen besonderen Motivationstrick, haben die Recken mit Morten Olsen den besten Regisseur der Liga – oder ist es einfach die Mischung aus Jung und Alt, die der Mannschaft die gewisse Würze verleiht?

Ich denke, dass das einfach so ein Mix aus all diesen Punkten ist. Wir haben eine gute Mannschaftsstruktur. Wir haben junge Spieler, die ihre Rolle in der Mannschaft kennen und gut integriert sind, die aber auch so wie wir seit zwei Jahren unter Carlos Ortega trainieren und so die Spielstruktur gut kennen. Somit ist es für sie einfacher, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist vor allem nach jedem Sieg bombastisch. Aber das war auch schon in der Vorbereitung so, dass wir eine gute Mannschaftsstruktur haben, egal ob Alt, Jung, Ausländer, Deutsche, Nachwuchsspieler, das passt.

Und wie ist das Verhältnis der Spieler untereinander?

Wirklich gut. Ich glaube, wir haben bei den Mannschaftsabenden oder nach Spielen schon ganz gut zusammen gefeiert. Das ist ja auch immer ein Zeichen, dass untereinander alles passt.

Die Recken stellen im Durchschnitt eine der jüngsten Mannschaften der Bundesliga. Wie fühlt es sich für Sie an, jetzt mit 24 Jahren schon zu den Älteren zu gehören?

Beim Fußball tut es weh, wenn ich jetzt ab und zu schon bei Team alt spielen muss, aber insgesamt ist es für mich schon eine schöne Situation, zu den Älteren zu gehören. Ich spiele jetzt schon seit sechs Jahren in der Bundesliga. Irgendwie fühle ich mich jetzt so, dass ich den jüngeren Spielern auch was mitgeben kann, obwohl man selbst erst 24 ist. Es ist ein gutes Gefühl, mit den alten Hasen wie Fabian Böhm oder Morten Olsen einfach Verantwortung übernehmen zu können, und das macht mir auch Spaß.