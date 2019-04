TSV Hannover-Burgdorf: Torge Johannsen macht Platz für Jannes Krone

Die TSV Hannover-Burgdorf baut konsequent den Kader für die Handball-Bundesliga um. Torge Johannsen wird keinen neuen Profivertrag bei den Recken bekommen und den Klub im Sommer verlassen. Zuvor waren bereits die Kontrakte von Torwart Martin Ziemer (wechselt zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten Füchse Berlin) und Linksaußen Lars Lehnhoff (Ziel unbekannt) ausgelaufen.

Damit verabschieden sich drei Handballer, die das Bundesligateam der TSV jahrelang geprägt haben und auch bei den Recken-Fans viele Sympathien genossen. Johannsen war am 30. Dezember 2009 von der SG Flensburg-Handewitt nach Hannover gewechselt. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, hatte der 36-Jährige stets betont, der auch drei Jahre lang (2014 bis 2017) mit der ihm eigenen Gelassenheit, aber auch Bestimmheit die Recken-Sieben als Kapitän aufs Parkett geführt hatte. Johannsen, in Husum geboren, machte aber auch nie einen Hehl daraus, dass er sich nach dem Karriereende auch eine Rückkehr in die nordfriesische Heimat vorstellen könne.