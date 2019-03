TSV Hannover-Burgdorf: Torwart Ziemer wechselt zu den Füchsen Berlin

Die Füchse Berlin sind alles andere als zufrieden mit dem Verlauf der aktuellen Saison in der Handball-Bundesliga. In der kommenden Spielzeit soll sich einiges ändern: Am Montag gaben die Berliner die Verpflichtung von Torhüter Martin Ziemer (TSV Hannover-Burgdorf) und Rückraumspieler Michael Müller (Melsungen) bekannt.