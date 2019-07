TSV Hannover-Burgdorf: Trainingsstart - Die Recken greifen wieder an

Die Sommerpause ist auch für die Recken zu Ende. Am Dienstag treffen sie sich zu ihren ersten Übungseinheiten seit Anfang Juni. Wir informieren Euch über Änderungen, die Pläne des Klubs und den Fahrplan bis zum ersten Pflichtspiel in fünf Wochen im DHB-Pokal.

14 von 16 Spielern werden von Ortega erwartet. Es fehlen Joshua Thiele und der kroatische Neuzugang Ivan Martinovic (21, zuvor VfL Gummersbach). Beide sind mit ihren Nationalmannschaften bei der U21-WM in Spanien am Start, die ebenfalls am heutigen Dienstag beginnt.

Die Handballer müssen zweimal ran – vormittags zu einer Laufeinheit, nachmittags geht es in die Halle, vermutlich schon mit dem Ball. „Darauf freuen wir uns schon“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening. Aufschlüsse, ob er und seine Kollegen auch im Urlaub die individuellen Pläne von Trainer Carlos Ortega befolgt haben, wird ein Laktattest am Donnerstag geben.

Wann geht es ins Trainingslager?

Gar nicht. Christophersen teilte mit, dass voraussichtlich in der zweiten Trainingswoche eine Belastung wie in einer Extramaßnahme gesetzt werde. „Wir bleiben aber in Hannover, wir haben am Olympiastützpunkt und der Swiss-Life-Hall perfekte Bedingungen.“

Gegen wen wird getestet?

Es gibt sieben Vorbereitungspartien. Zum Auftakt am Freitag fordern die Helden der Region die Profis. Einen Tag später geht es in Celle gegen den SV Altencelle (5. Liga), Stammverein der im Sommer verabschiedeten Recken-Legende Lars Lehnhoff. Es folgen vier Duelle mit Erst- und Zweitligisten sowie ein Test gegen eine russische Auswahl.

Wie lautet das Saisonziel?

„Wir möchten den 13. Platz aus der Vorsaison steigern“, sagte Christophersen. Er spricht von den Top Ten, „dazu fehlte uns nicht viel“. Im DHB-Pokal haben zwei Final-Four-Teilnahmen Appetit gemacht. „Das Abschneiden hängt aber auch stark von der Auslosung ab“, sagte Christophersen.