Recken verlängern mit Urban Lesjak: Torhüter bleibt ein weiteres Jahr

Gute Nachricht für alle Fans der TSV Hannover-Burgdorf: Torhüter Urban Lesjak hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten um ein weiteres Jahr verlängert. "Urban ist mittlerweile seit drei Jahren im Verein und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem zuverlässigen Rückhalt im Team, der unsere Abwehr stärkt und wichtige Akzente im Spiel setzt", so Recken-Trainer Carlos Ortega zur Verlängerung. "Wir sind sehr glücklich über seine Verlängerung."

Auch Lesjak selbst freut sich, dass er seine Zukunft weiter in Hannover planen kann. "Ich fühle mich mit meiner Familie sehr wohl in Hannover", so der Schlussmann. "Unsere junge Mannschaft hat ein großes Potenzial, das wir auch im kommenden Jahr zusammen auf das Feld bringen wollen."