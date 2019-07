Recken urlauben, aber Kastening trainiert schon wieder: "Froh, dass ich nicht mehr der Youngster bin"

Die Recken starten am 16. Juli in die Vorbereitung - und zuvor lassen die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf noch die Seele baumeln. Überwiegend am Strand vor türkiser Kulisse. Für Spieler wie Timo Kastening ging die Vorbereitung bereits los, denn Trainer Carlos Ortega händigte einigen Spielern individuelle Pläne aus.