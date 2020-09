Endlich wieder vor Fans: Atmosphäre gibt den Recken Power

Die gab es nur zu Beginn in der Recken-Abwehr, die beim 2:3 jedoch das einzige Mal zurücklagen. Dann stabilisierte sich das Team und setzte sich von 5:5 auf 9:5 und 15:8 ab. Neuzugang Johan Hansen erzielte fünf Treffer in Hälfte eins, hatte dabei aber zwei Fehlversuche und einen per Heber vergebenen Siebenmeter.

Und die Lautstärke in der Halle war keineswegs von Pappe, sogar drei Trommler waren da. Mit vollbesetzten Rängen war das akustisch dennoch kein Vergleich. Logisch. In kleinen Blöcken zu maximal vier Personen saßen die Zuschauer, es klafften coronabedingt große Lücken.

Ivan Martinovic erzielte mit bandagiertem Daumen an der linken Wurfhand die Führung. „Ich habe noch Schmerzen, aber bis zum Saisonbeginn sollte es okay sein“, sagte der Österreich-Kroate.

„Die Atmosphäre durch die anwesenden Zuschauer hat uns heute die nötige Power gegeben, die wir auf das Spielfeld bringen wollten. Man merkt einfach den riesigen Unterschied zu einer leeren Halle“, sagte Büchner.

Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen sah „einen sehr gelungenen Test“. Dass die Mannschaft so flexibel sei, „macht mich zuversichtlich, dass wir gut durch eine lange Saison kommen“.

Drei Tests stehen für die Recken noch an. Am kommenden Sonntag erneut in der Swiss-Life-Hall gegen Coburg. Es folgen die Auswärtstests in Hamburg und Magdeburg.

Recken-Tore: Büchner 9, Hansen 6 (2 Siebenmeter), Böhm 4, Jönsson 4, Brozovic 3, Martinovic 3, Pevnov 2, Hanne 1, Krone 1, Feise 1, Mävers 1.