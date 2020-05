Wertvollster Spiel der Saison: Recke Morten Olsen hinter Domagoj Duvnjak Zweiter

Abgestimmt hatten zuvor die Trainer und Geschäftsführer der 18 Bundesliga-Klubs. Deren Stimmen hatten ein Gewicht von 60 Prozent. Das anschließende Fanvoting zählte 40 Prozent. Die mehr als 10000 Onlinestimmen der Fans waren öffentlich. In ihrer Gunst lag Pekeler mit 38 Prozent vorn vor Weltmeister und Olympiasieger Olsen mit 31 Prozent. Für Duvnjak hatten nur 14 Prozent der Fans abgestimmt. Demnach muss der Spielmacher bei den Trainern und Managern sehr weit vorn gelegen haben.

Es hat nicht ganz gereicht für Recken-Star Morten Olsen bei der Wahl zum wertvollsten Handballspieler (MVP) der abgebrochenen Bundesliga-Saison. Der Däne von der TSV Hannover-Burgdorf, der im Sommer zurück in seine Heimat wechselt, belegte hinter Kiel-Star Domagoj Duvniak Platz zwei. Auf dem dritten und dem vierten Rang folgen mit Niklas Landin und Hendrik Pekeler zwei weitere Kieler.

„Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn es für Morten ganz oben auf dem Treppchen gereicht hätte. Aber auch der zweite Platz ist eine ganz starke Auszeichnung durch die Fans, Geschäftsführer und Trainer der gesamten Liga“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Olsen hatte sein Team in der Form seines Lebens lange auf Platz eins gehalten und am Ende die Recken auf Platz vier und zum dritten Mal hintereinander ins Final Four geführt.