Eigner Papenburg lenkt ein und öffnet die ZAG-Arena für die Recken

Heißt: Alle Recken-Heimspiele werden wie vereinbart in der großen Arena (10 000 Plätze) auf dem Expogelände stattfinden – und nicht in der viel kleineren Swiss-Life-Hall (4200 Plätze).

Papenburg hatte sich am Wochenende nach eigenem Vorschlag mit Recken-Hauptsponsor Bernd Gessert (78) und Klubgesellschafter Jürgen Cramer getroffen, um Grundlegendes und Details zu besprechen.

Papenburg ist immer noch sauer

Noch nicht getroffen hat sich der 81-Jährige mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (39) und Regionspräsident Hauke Jagau (59). Zwar knüpft Papenburg seine Forderung nach einem Gespräch mit den Politikern nicht mehr an die Öffnung der ZAG-Arena für die Recken, aber sauer ist er immer noch.

Inzwischen habe er eine Antwort auf das Schreiben an Onay und Jagau bekommen: „Es war mir klar, dass von denen im Moment kein Geld zu erwarten ist. Aber mir dann einen Brief zu schreiben, so einen Dreizeiler, und zu sagen, die Arena ist Privatsache, das ist schon traurig.“

"Habe die Verluste allein getragen"

Die Arena sei „eine Investition für die Region und für die Stadt“ gewesen: „Ich wollte nie eine Arena haben. Ich bin da mit eingestiegen, und alle anderen sind weggelaufen. Und ich habe die Verluste dann allein getragen. Herr Jagau kennt das Thema genau. Man kann ja wenigstens mal darüber reden.“

Papenburg wurde gestern zumindest ein Gespräch in Aussicht gestellt. „Grundsätzlich ist Oberbürgermeister Onay natürlich bereit, mit Herrn Papenburg zu sprechen und sich an einer Vermittlung zu beteiligen“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Keine Förderung für Profisport

Es sei jedoch „deutlich darauf hinzuweisen, dass die Landeshauptstadt Hannover im Bereich der Sportförderung auf Grundlage der beschlossenen Förderrichtlinien handelt. Diese schließen die Förderung von Profisport“ oder auch die Förderung einer GmbH „kategorisch aus“.

Papenburg rechnet vor: „Die Arena hat 70 Millionen Euro gekostet – und die Swiss-Life-Hall hat Hannover Concerts für einen Euro bekommen. Die Nebenkosten sind da ja noch mal ganz andere.“

Hintergrund: Mit den Recken hatte es Streit um angeblich nicht bezahlte Mietnebenkosten in Höhe von rund 400.000 Euro gegeben. Das ist nun vom Tisch. Ebenfalls die Drohkulisse, dass die Recken kurzfristig in die Swiss-Life-Hall ausweichen müssen. Papenburg weiß: Er muss die Recken in der Arena spielen lassen. Das ist vertraglich so geregelt.