Trotz aufopferungsvollem Kampf: TSV Havelse verliert auch gegen den 1. FC Magdeburg

Coach Ziehl forderte von seinen Jungs eine deutliche Antwort nach dem 0:3 in Duisburg. Kampf, Leidenschaft und Mut sollten die Tugenden zum Erfolg sein. Und genau das setzten seine Spieler um. Allen voran Fynn Lakenmacher. Das 21-jährige Sturmtalent des TSV arbeitete viel, ging in jeden Zweikampf und hatte auch vorn seine Möglichkeiten.

Der TSV Havelse ist angekommen in der 3. Liga! Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Saarbrücken (0:1) und in Duisburg (0:3) reichte es für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg zwar wieder nicht für einen Punkt, doch das Team zeigte beim 1:3 (0:1) eine bärenstarke Leistung.

Lakenmachers umstrittener Platzverweis

Sein Eifer wurde ihm dann aber zum Verhängnis. Erst sah er in der 27. Minute Gelb für ein unnötiges Foulspiel an der Mittellinie. Nur zwei Minuten später wollte er dann kurz vor dem Magdeburger Strafraum einen Freistoß. Er fiel ohne Gegnerkontakt. Schiedsrichter Robin Braun entschied auf Schwalbe, schickte Lakenmacher mit Gelb-Rot vom Platz. "In Summe ist mir das zu hart. Da wäre eine Ermahnung okay gewesen", meinte Matthias Limbach, Sportlicher Leiter in Havelse.

Seinen Mitspielern erwies er damit einen Bärendienst. Havelse kämpfte weiter, hatte dann aber weniger Möglichkeiten nach vorn, als zuvor. In der 37. Minute war es dann so weit: Baris Artik steckte wunderbar durch in den TSV-Strafraum, dort verschätzte sich Niklas Teichgräber leicht. FCM-Angreifer Raphael Obermair passte in den Rückraum zu Connor Krempicki, der trocken zum 1:0 für Magdeburg abschloss.

Zwei Elfmeter bringen Havelse um den Lohn

Die Ziehl-Truppe versteckte sich danach nicht und spielte weiter mutig auf. In der Pause kamen Zugang Florian Riedel und Vico Meien für Oliver Deadlow und Julius Düker. Rechtsverteidiger Julius Langfeld spielte in Hälfte zwei als alleinige Spitze. Der Plan ging auf: In der 48. Minute flankte Riedel auf Stürmer Yannik Jaeschke, der den Ball erst zu Mitspieler Noah Plume köpfte, ihn dann wiederbekam und eiskalt das 1:1 machte.

Danach kam das, was erwartet wurde: Havelse verteidigte mit allem, was sie haben. Magdeburg drängte auf die Führung, kam aber kaum durch - bis zur 84. Minute. Dann zeigte Schiri Braun auf den Elfmeterpunkt. Plume, bis hierhin ganz stark unterwegs, grätschte Gegenspieler Amara Conde im Strafraum von hinten weg. Magdeburgs Atik verwandelte den anschließenden Elfmeter souverän zur Führung. In der Nachspielzeit gab es dann sogar den zweiten Strafstoß für Magdeburg. Der eingewechselte Linus Meyer hakte bei Jason Ceka ein. Diesmal traf Kai Brükner sicher zum 3:1.