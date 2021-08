Die Stimmen zur Havelse-Pleite gegen Magdeburg: "Es überwiegen die hängenden Köpfe"

Havelses Trainer Rüdiger Ziehl: "Wir sind sehr gut reingekommen. Wir hätten sogar in Führung gehen müssen. Der Platzverweis war ein Knackpunkt. Man kann in beiden Situationen Gelb geben, aber es ist ärgerlich, dass der Schiedsrichter es so bewertet hat. Danach haben wir es weitestgehend gut gemacht. Nach dem 1:1 verteidigen wir ohne Ende. Bis auf zwei Aktionen im Strafraum kann ich mich nicht an Möglichkeiten von Magdeburg erinnern. Deswegen ist es sehr ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben. Ich denke, am Ende waren beide Elfmeter berechtigt. Es überwiegen die hängenden Köpfe, wir hätten etwas mitnehmen können." ©