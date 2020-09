Havelse-Trainer Zimmermann zu Corona-Fällen bei Mainz: "Gehen davon aus, dass wir spielen" 

„Wir nehmen es jetzt so, wie es kommt, und versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten“, sagte Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Trainer des TSV Havelse in Personalunion, dem Südwestrundfunk (SWR). „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir am Freitag spielen.“ Die Austragung der Partie hängt letztlich von den Vorgaben des Gesundheitsamtes ab, dem Regionalligisten bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Es soll das Spiel des Jahres für den TSV Havelse werden, der Konjunktiv begleitet in diesen Tagen allerdings auch den Fußball-Regionalligisten. Ob das Erstrundenduell im DFB-Pokal beim FSV Mainz am Freitag (20.45 Uhr) angepfiffen werden kann, ist nach zwei Corona-Fällen beim Bundesligisten weiter unklar.

"Wir gucken natürlich schon mit einem Auge nach Mainz"

„Wir sind fest davon überzeugt, wenn es etwas zu besprechen gibt, dass sich Mainz 05 oder der DFB melden werden“, sagt Zimmermann. „Noch ist nichts passiert, das Spiel ist angesetzt. Aber wir gucken natürlich schon mit einem Auge nach Mainz.“ Seine Mannschaft reise am Donnerstag in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, „und freuen uns dann hoffentlich, am Freitag spielen zu können. Sollte das nicht so sein, fahren wir wieder zurück und warten auf den nächsten Termin. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht.“