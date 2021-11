Köllner rechnet mit "Riesenfight": Kann Havelse auswärtsschwache Löwen ärgern?

Gemessen an seinen Worten weiß Michael Köllner ziemlich genau, was seine Jungs da am Samstag (14 Uhr) in der HDI-Arena von Hannover erwartet. Er rechne mit einem „Riesenfight“, darauf seien sie, na klar, vorbereitet. Der TSV Havelse, so der Trainer von 1860 München, sei eine Mannschaft, die geschlossen auf den Platz gehe, um Punkte zu holen. Das hat sich nach 16 Spieltagen also auch schon nach Bayern rumgesprochen. Gut so. Und Köllner geht mit seiner Einordnung des Gastgebers sogar noch einen Schritt weiter: „Letztlich ist der Charakter und nicht der Etat entscheidend.“

Solche Sätze werden sie in Garbsen gerne hören, weil sie ihnen schmeicheln, weil sie dafür nach dem Aufstieg so manchen Tiefschlag weggesteckt haben. Kaufen können sich davon allerdings nichts. „Klar“, sagt TSV-Trainer Rüdiger Ziehl, „wir sind immer noch Letzter, und jeder Trainer redet uns vielleicht ein wenig stärker, als wir sind. Und trotzdem werden wir definitiv von niemandem mehr unterschätzt.“ Der Respekt des Gegners sei da. „Es sieht immer noch nicht schön aus, das wissen wir“, sagt Ziehl. Aber was will man der Mannschaft mit dem mit Abstand niedrigsten Etat vorwerfen, wenn jeder von vornherein den Abstieg erwartet?