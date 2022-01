Basel-Talent Leonardo Gubinelli wird der erste Neuzugang des TSV Havelse

Fakt ist: Der ehemalige U20-Nationalspieler trainiert bereits seit vergangenem Freitag mit und soll schon beim Drittligaheimspiel am Freitag (19 Uhr, HDI-Arena) gegen den MSV Duisburg eine Kaderalternative sein. Havelse braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Der MSV steckt ebenfalls im Tabellenkeller der 3. Liga - da sind Punkte besonders wertvoll.

Gubinelli macht das Team von Trainer Rüdiger Ziehl in der Defensive flexibler: Der 21-Jährige ist gelernter Sechser, kann auch im Mittelfeldzentrum spielen und hat Erfahrungen in der Innenverteidigung. In der Jugend war er sogar mal Rechtsverteidiger.