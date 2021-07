Mission Klassenerhalt beginnt: Havelse startet mit Trainer Rüdiger Ziehl in die Vorbereitung

Beim TSV Ha­vel­se steht alles auf Anfang. Am Donnerstag (17.30 Uhr) bittet der neue Trainer Rüdiger Ziehl seine Spieler zur ersten Einheit. Nur zwölf Tage nach dem 1:0-Rückspielsieg ge­gen Schweinfurt und dem Aufstieg in die 3. Liga be­ginnt die knallharte Vorbereitung auf die Saison. Der Zeitplan ist straff. Am Wochenende vom 23. bis 26. Juli startet die 3. Liga in die neue Saison. Für Neu-Coach Ziehl ist das nicht unbedingt ein Nachteil: „Die Jungs sind topfit. Da müssen wir nicht extremst auf die Fitness achten.“

Stattdessen sollen spielerische Elemente einstudiert werden. Ziehl, der bis zum vergangenen Sommer elf Jahre in unterschiedlichen Funktionen beim VfL Wolfsburg tätig war (zuletzt vier Jahre als Trainer bei der Reserve), hat eine klare Idee vom Fußball: Er will sich als klarer Außenseiter in der 3. Liga nicht verstecken. „Es bringt nichts, sich hinten reinzustellen“, sagt er, „wir müssen mit dem Ball eine Idee umsetzen, um spielerisch vors gegnerische Tor zu kommen.“ Das klappte in Wolfsburg sehr gut. 69 Tore erzielten die VfL-Spieler dort im Schnitt pro Saison. Dazu kassierte das Team im Schnitt nicht mal ein Gegentor pro Partie.